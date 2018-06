Dringend gezocht: soldaten voor Niemandsland 09 juni 2018

Voor de musical Niemandsland zijn vzw Kobie en Luc Stevensproducties nog op zoek naar mannen van boven de achttien jaar om de figuratie te versterken. "We hebben meer dan voldoende acteurs maar we zijn we nog specifiek op zoek naar enkele mannen die soldaat spelen", zegt Steff Nouws van Niemandsland. "Concreet betekent dit dat je mag figureren in verschillende scenes als boer, Vlaamse soldaat, Duitse soldaat, rijke inwoner van Essen. De repetities vinden plaats in augustus, steeds op een avond of in het weekend. Kijk eerst even of je nog beschikbaar tijdens de opvoeringen op 20, 21, 22, 27, 28, 29 september." (VTT)