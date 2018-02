Dief krijgt twee jaar celstraf voor 45 gestolen aanhangwagens 28 februari 2018

02u58 0 Essen Dief Lucien V.O. (43) uit Essen is veroordeeld tot twee jaar cel voor de diefstal van 45 aanhangwagens. Als hij zich verder gedraagt, hoeft hij maar één jaar cel effectief uit te zitten. Voor zijn opdrachtgever, de Nederlander Jeroen W., was een gevangenisstraf van veertig maanden weggelegd.

Tussen december 2015 en augustus 2016 werden er in de omgeving van Essen, Kalmthout en Wuustwezel 56 aanhangwagens gestolen. Vijfenveertig diefstallen konden aan Lucien V.O gelinkt worden. Zijn Ford Focus werd meermaals geregistreerd door ANPR-camera's in de buurt.





Zo werd zijn wagen in de nacht van 26 juni 2016 gefilmd terwijl hij zonder aanhangwagen richting Sint-Job-in-'t-Goor reed, om dan even later opnieuw geregistreerd te worden mét aanhangwagen. Bij de politie kwam later een aangifte binnen over een aanhangwagen die die nacht in de buurt gestolen werd.





Niet alleen de registraties van de ANPR-camera's, maar ook de zendmastbepaling van zijn gsm en de uitlezing van zijn gps plaatsten hem in de buurt van de diefstallen. In zijn Ford Focus werden ook notities teruggevonden met locaties van aanhangwagens.





Bekent 30 diefstallen

Lucien V.O. bekende een 25 à 30 aanhangwagens gestolen te hebben in opdracht van Jeroen W. Die betaalde hem 100 tot 150 euro voor een aanhangwagen met enkele as en 150 tot 200 euro voor een met dubbele as. De veertiger vertelde de rechtbank bij de behandeling van de zaak dat Jeroen W. geprofiteerd had van zijn gemoedstoestand: hij zat na zijn scheiding in de put en was zijn werk kwijtgeraakt. Na de eerste diefstallen had de Nederlander hem onder druk gezet om te blijven stelen. Jeroen W. daagde niet op voor het proces.





Een veertiental burgerlijke partijen kregen bijna 30.000 euro aan schadevergoedingen toegekend. (PLA)