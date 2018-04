Diamanten koppels samen naar Atomium 17 april 2018

Het Atomium en de Expo 58 bestaan in 2018 zestig jaar. Om deze verjaardag extra in de verf te zetten, nodigt het Atomium alle diamanten bruidsparen in ons land vandaag (dinsdag 17 april) uit voor een gratis bezoek aan de befaamde negen bollen en het ADAM (Brussels Design Museum).





De gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel beslisten om alle jubilarissen op dezelfde dag met de bus naar Brussel te brengen. Er zijn 10 koppels afkomstig uit Wuustwezel, 7 uit Kalmthout en 7 uit Essen. De directie van het Atomium voorziet gratis tickets voor het ADAM en het Atomium zelf. De gemeenten doen daar het busvervoer, een bezoek aan de plantentuin van Meise en een lunch bovenop. (VTT)