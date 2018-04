Diamanten koppels op uitstap naar jarig Atomium 18 april 2018

Zeven koppels uit Kalmthout, zeven uit Essen en nog eens tien uit Wuustwezel zijn gisteren samen naar het Atomium getrokken. De koppels, samen goed voor 1.440 huwelijksjaren, werden uitgenodigd door het Atomium. De negen bollen bestaan immers zelf ook zestig jaar en wilden daarom alle koppels die die dit jaar zestig jaar samenzijn uitnodigen. Naast een bezoekje aan de negen bollen, kregen ze ook nog een bezoek aan het ADAM (Brussels Design Museum) voorgeschoteld net als een bezoek aan de plantentuin van Meise. En de gemeentebesturen trakteerden de koppels ook nog eens op een lunch. "We keken er al een tijdje naar uit, want het was toch weer een flinke tijd geleden dat we in Brussel zijn geweest." (VTT)