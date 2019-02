De Steenbakkers zijn klaar voor 55ste editie van carnaval Essen Toon Verheijen

28 februari 2019

20u56 0 Essen De carnavalsstoet in Essen is vanaf zondag aan zijn 55ste editie toe. Ook De Steenbakkers in Wildert zijn er klaar voor. Op een paar sabbatjaren na waren ze er altijd bij. “Carnaval is een beetje concurrentie, maar vooral veel vriendschap en elkaar helpen.”

Als er één dorp is in de Antwerpse Noorderkempen waar het carnaval nog stevig wordt gevierd, dan is het Essen wel. Dit jaar is speciaal, want ze vieren er de 55ste stoet, en omdat 11 hét carnavalsgetal is, is 55 (11 maal 5) een echt feestjaar. Tientallen praalwagens trekken zondag weer door de straten om klein en groot te plezieren met snoepjes en confetti.

In Wildert kijken ze er alvast naar uit want ‘da z’op de Wuldert kunnen fjeeste, da zumme is ni zien’. “Volk genoeg verzamelen is altijd wat moeilijk bij ons, maar dit jaar hebben we toch extra moeite gedaan”, zegt Rowena Brant. “Omdat het een feestjaar is, wilden we dit jaar exact 55 mensen mee hebben lopen in de stoet en daar zijn we in geslaagd. Eigenlijk nog meer, want achter de schermen lopen er ook nog mensen mee en al de mensen die vooraf hun handen uit de mouwen gestoken hebben. Bij de kinderen hebben we zelfs een inschrijvingsstop moeten inlassen. Het leeft dus wel. Dat we vorig jaar de publieksprijs hebben gewonnen speelt misschien wel een beetje mee.”

45 wagens

Zes wijken. Zes wagens en zes kinderwagens en daarnaast een hele reeks deelnemers uit naburige of zelfs iets verder gelegen gemeenten. Carnaval in Essen, elk jaar opnieuw is het één groot feest. “Maar er kruipt altijd best veel tijd in”, vertellen Rowena Brant en Benny Van Loon, de man die als kleine jongen al meeliep met carnaval. “Het is niet altijd gemakkelijk om een locatie te vinden waar we kunnen bouwen, maar gelukkig komt dat altijd in orde. Het is ook heel leuk om te zien hoeveel onze kinderen meehelpen om hun wagen klaar te krijgen.” Wat het thema is, houden ze liever geheim. “Maar het is een feestjaar dus mag een feesttaart niet ontbreken. En er is ook iets met cupcakes.”

De Steenbakkers zijn ook blij met de hulp die ze krijgen van ‘buitenaf’. “Zo komt er zondag een kapster langs en haar zus komt schminken.” De kleine Hanne Meeusen (7) loopt zondag voor de eerste keer mee. “Het is best wel spannend. Ik ga verkleed als een cupcake en ik heb een dansje moeten aanleren. Of we gaan winnen? Dat weet ik niet, maar ik vind het gewoon al leuk om mee te doen.”

De mooiste wagen, daar draait het ook altijd een beetje om tijdens en na de stoet van zondag. “Er is zeker concurrentie, maar ook veel vriendschap en collegialiteit. Elkaar helpen hoort er elk jaar bij. Heeft de ene groep van iets te weinig en de andere te veel: dan regelen we dat wel. Carnaval moet vooral een groot feest zijn.” En hoe lang houdt de vaste kern dit nog vol. “Nog lang! Wij hebben vier kinderen”, zeggen Rowena en Benny, “en de carnavalsmicrobe heeft hen ook al te pakken.”

Ossekoppen

De voorbije dagen is er een sociale toer geweest van de Ossekoppen. Prins Ronny I trekt dan met zijn Raad van 11 en Dofkapel naar het ziekenhuis in Brasschaat, verschillende rust- en zorginstellingen en brengt een bezoek aan alle Essense kleuterscholen. Zaterdag volgt dan de officiële feestweek met de sleuteloverhandiging door burgemeester Gaston Van Tichelt. Zondag om 14.11 uur trekt de grootste stoet der Noorderkempen door de straten van Essen. Daarna start het grote carnavalsbal. Maandagmiddag zijn Sam Goris en Dennie Damaro te gast voor de seniorendag. Dinsdagmiddag is het aan de kleinsten van Essen om te gaan feesten op het groot kindercarnavalsbal. ’s Avonds wordt het carnaval afgesloten met een sluitingsbal.