De Nieuwe Berk wil weer aantrekkingspool voor toeristen en inwoners van Essen worden

01 maart 2019

18u35 0 Essen Het vakantiedomein De Nieuwe Berk gooit het onder ‘crisismanager’ Luc Bal over een volledig een volledig nieuwe boeg. Het domein krijgt een herberg die altijd open zal zijn en op het domein is een reorganisatie doorgevoerd om de vergunning als camping te kunnen behouden. Begin april wordt het domein officieel heropend.

De vzw Natuurvrienden is een socio-culturele vereniging die zich inzet om zacht toerisme te promoten en ook allerlei activiteiten organiseert. Naast een kantoorgebouw in Antwerpen, bezit de vzw ook het vakantiedomein De Berk aan de Oude Baan in Essen, maar dat was een beetje het zorgenkindje en daarom werd ‘crisismanager’ Luc Bal aangezocht om er opnieuw leven in te brengen. “Het domein is op zich heel mooi en prachtig gelegen, maar het was niet meer helemaal up-to-date”, vertelt Luc Bal. “De gasten van vandaag willen niet meer ontvangen worden in jeugdherbergstijl, maar willen rustig genieten van de natuur en de omgeving. Ze willen ook direct iets kunnen eten of drinken. Nu kan dat sinds kort wel, maar vroeger was dat niet het geval. De herberg stellen we ook open voor gewone passanten, fietsers, wandelaars of inwoners van Essen die gezellig iets weten eten of drinken.”

De bedoeling is ook dat er in het hoofdgebouw een kleine shop komt waarbij de gasten van het vakantiedomein terechtkunnen voor kleine dagdagelijkse dingen als shampoo of andere spullen. “We hebben al die veranderingen moeten doorvoeren door een decreet dat in 2016 al van kracht werd en waarbij alle vakantiedomeinen en campings tegen 2019 moesten voldoen”, vertelt Luc Bal. “Hier was daar echter nooit iets aan gedaan. Het ging dan bijvoorbeeld over een stortbak voor campers, gescheiden plaatsen voor stacaravans, tenten en mobilhomes en een openingstijd van minstens tachtig procent . Dat was hier allemaal niet, dus dat hebben we allemaal moeten aanpassen. Ook het hoofdgebouw hebben we helemaal opgefrist. Onze verblijfsaccommodatie bestaat nu uit zeventien vaste standplaatsen, twintig plaatsen voor tenten, vijftien voor caravans en een twaalftal voor mobilhomes en uiteraard elf eenvoudige kamers in ons hotel.”

Luc Bal hoopt dat niet alleen de toeristen hun weg weer vinden naar De Nieuwe Berk, maar dat ook de gewone Essenaar weer naar hen komt. “We gaan ook proberen samen te werken met het bedrijfs- en verenigingsleven. Dorpsgids Maria Gommeren gaat speciaal voor ons een wandeling door Essen uitstippelen met een bijhorend boekje waarin alles staat uitgelegd. ‘Ontdek je plekje Essen’ zal het heten. Voor het officiële openingsweekend op 6 en 7 april hebben we ook een berg activiteiten en animatie op het programma staan. We gaan onder meer een ‘nieuwe’ Berk planten om het nieuw begin van ons vakantiedomein te vieren.” Alle info op www.denatuurvrienden.be.