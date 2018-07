De Linden wordt vleesrestaurant GUY VRIENS HEROPENT EEUWENOUD HORECAPAND OP HEUVELPLEIN TOON VERHEIJEN

28 juli 2018

02u35 0 Essen Het eeuwenoude horecapand De Linden op het Heuvelplein opent opnieuw de deuren als restaurant. Guy Vriens wil vooral vlees promoten met daarbij een goed glas bier vanaf 17 uur. In de namiddag is iedereen ook welkom voor een drankje net als 's avonds na 21 uur.

Het gebouw van horecazaak De Linden, genoemd naar de lindenbomen op het Heuvelplein aan de overkant, is er eentje met een rijke geschiedenis. De eerste vermeldingen gaan zelfs terug tot de veertiende eeuw. Zo'n 150 jaar lang was er een brouwerij gevestigd. Het gebouw deed ook altijd dienst als herberg en later café. In 1945 werd het platgebombardeerd, maar het werd weer heropgebouwd en deed nadien dienst als hotel. In 2016 ging het weer open als praat- en eetcafé, maar uiteindelijk was ook dat verhaal geen heel lang leven beschoren.





Nu waagt Guy Vriens, die al in de vorige zaak werkte, zijn kans. "We mikken vooral op een goed stuk vlees", vertelt Guy. "Ribbekes, een côte a l'os, een goeie entrecote, een filet pur of een vleeschotel van 700 gram voor twee personen. Het vlees komt ook allemaal groot binnen en ik snij het zelf in stukken. En daarbij ook een gloed glas bier. We kunnen immers acht bieren van de tap aanbieden. UIteraard bieden we ook heel wat verschillende wijnen aan en onder meer ook gin." Guy Vriens is ook de compagnon van Kris Vandermast waarmee hij samen de pop-upwinkel Spyse openhoudt op Heikant.





Maar ook vis en uiteraard mosselen worden niet vergeten. Wie mosselen kiest, kan zelfs uit een hele reeks verschillende soorten kiezen. Een opmerkelijke: mosselen met gin. "Ik moet eerlijk toegeven: dat is echt lekker", lacht Guy Vriens. "Het geeft een aparte smaak."





Geen uitgaanscafé

De bedoeling is de keuken te openen om 17 uur. "Maar iedereen is al welkom om 14 uur om iets te drinken. De keuken gaat dan open van 17 tot 21 uur. 's Avonds is ook iedereen weer welkom. Al willen we zeker geen uitgaanscafé worden." Aan het interieur heeft Guy niet al te veel veranderd. "Wel hier en daar een plantje en in de keuken wat professionelere afzuigkasten. Uiteindelijk heb ik de ultieme droom om ook nog een eigen rijpkast en rookkast te installeren. Dat zou het helemaal afmaken." Restaurant De Linden heeft sluitingsdag op donderdag.





Met de heropening van de Linden, een nieuwe uitbater van café Heuvelzicht én schepen Helmut Jaspers die café De Goei Waai opent aan de overkant, krijgt de horeca op het Heuvelplein weer een nieuwe boost. "Heel goed, want dat brengt meer leven op het plei", klinkt het bij Guy Vriens en Helmut Jaspers.