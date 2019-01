De Caigny in top 5 beste Belgische bierhandelaars Slechts vier andere genomineerd op Amerikaanse ratebeer.com Toon Verheijen

25 januari 2019

16u38 0 Essen Drankenhandel De Caigny aan Spijker staat in de top vijf te pronken van beste bierhandelaars in België op de website van het gerenommeerde Ratebeer.com. Een hele eer voor de Essense drankenhandelaar. “We zijn onze klanten dankbaar”, knipoogt Louis De Caigny.

Drankenhandel De Caigny is al ruim dertig jaar een begrip in de Noorderkempen. Voor het eerst na jaren proberen is het gelukt op in de top vijf te geraken van beste handelaars in België op de website van Ratebeer.com. Niet mis voor een ‘bescheiden’ bierhandelaar.

“Enorm goed nieuws, want we proberen al jaren Bierhalle De Koninck uit Vichte de loef af te steken”, lacht Louis De Caigny. “Natuurlijk hechten we hier veel belang aan. Ratebeer.com is niet van de minste en het feit dat we bij de beste handelaars staan wil ook zeggen dat onze klanten serieus voor ons gestemd hebben (lacht).

Buitenland

De Caigny heeft een gamma van pakweg een 1.500 bieren. Een uitgebreid gamma Belgische bieren, maar ook een enorm aanbod aan buitenlandse bieren.

“We mikken dan vooral op Europese bieren”, vertelt Louis. “Zo zijn we voor enkele Zweedse en Deense bieren exclusieve invoerder in België. Daar zijn we best wel trots op. Ook uit Engeland hebben we heel wat bieren. En twee keer per jaar laten we ook Amerikaans bier overkomen. We mikken wel vooral op de kleinere microbrouwerijen die nog echt goed bier weten te maken.”

Die bieren krijgen de naam craft beer, een Amerikaanse term die verwijst naar de speciaalbieren die niet gebrouwen worden door multinationals, maar door onafhankelijke brouwers.

Belgen volgen

Louis De Caigny merkt trouwens op dat heel wat Belgische (mircro)brouwerijen die populaire biersoorten uit het buitenland ook volop beginnen te maken.

“We zijn hét bierland, zonder enige twijfel, maar de bieren uit het buitenland winnen meer en meer aan populariteit. Heel wat brouwerijen van bij ons beginnen dat ook te beseffen en proberen nu ook die nieuwe stijlen.”

Met de uitstekende score op ratebeer.com zet Essen zich nog wat meer op de internationale bierkaart. Met het Kerstbierfestival van de Objectieve Bierproevers Essense Regio (O.B.E.R.) heeft de gemeente ook al een festival waar jaarlijks bezoekers komen vanuit heel de wereld om de hoofdzakelijk Belgische winter- en kerstbieren te proeven.

Op de recentste editie van het festival werd overigens de Schuppenboer van brouwerij Het Nest uit Turnhout verkozen tot beste bier.