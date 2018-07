Dak beschadigd door defect aan warmtepomp 30 juli 2018

02u29 0

De hulpdiensten werden zondagmorgen opgetrommeld voor een brand op de Moerkantsebaan in Essen. Een fietser had rond 4 uur rook opgemerkt aan de woning en verwittigde meteen de brandweer. Die kreeg de vlammen redelijk snel onder controle.





De vermoedelijke oorzaak ligt bij een defect aan de warmtepomp. Daardoor is brand ontstaan, die ook een klein deel van het dak heeft beschadigd. De rest van de woning liep vooral veel rook- en waterschade op. De komende dagen zal de woning onbewoonbaar zijn. (VTT)