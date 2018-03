Dagbladhandel Brems verrijst uit de as DRIE JAAR NA VERWOESTENDE BRAND TOON VERHEIJEN

22 maart 2018

02u43 0 Essen Bijna exact drie jaar nadat de winkel van Jerry en Karin Brems volledig in de as werd gelegd door een brand en ook twee aanpalende woningen zware schade

opliepen, start het koppel definitief aan een nieuw verhaal. Op hun oude locatie en dat van het naburige pand dat ze na de brand bijkochten, is de nieuwe winkel verrezen. "We krijgen niets dan





positieve reacties."





13 februari 2015 zal voor heel wat inwoners van Wildert (Essen) nog lang in het geheugen blijven staan, maar zeker voor Jerry Brems en zijn partner Karin. Een brand die ontstond in de achterbouw van hun handelszaak, vernielde op vrij korte tijd het volledige pand. Twee andere panden, waaronder eentje dat toen eigendom was van een vrijwillige brandweerman die het volop aan het verbouwen was, liepen ook zware schade op. Nog geen maand later opende het koppel aan de overkant van het spoor een tijdelijke winkel. Maar nu drie jaar later kan alles weer verder vanop de 'vertrouwde' stek.





Veel groter

"We hebben het huisje vlak naast het spoor bijgekocht zodat we uiteindelijk een veel grotere winkel met daarboven ook een woonst hebben kunnen bouwen", vertelt Jerry.





Meer service

"Het doet deugd om hier weer te zitten maar uiteraard roept het herinneringen op. Maar de reacties van de klanten zijn positief. We hebben veel meer ruimte en het is verbazend hoeveel licht hier nu binnenkomt. In vergelijking met vroeger? Toen was het eigenlijk maar een donker kot. Al bij al is het nog redelijk vlot vooruit gegaan. De verzekeringkwestie heeft op zich niet zo lang geduurd. Vooraleer de vergunningen in orde waren: dat was een ander paar mouwen. In de zomer van vorig jaar is de aannemer begonnen en kunnen we al in onze vernieuwde zaak starten."





Jerry en Karin hebben hun service wel uitgebreid. Ze hebben nog altijd een grote koffiecorner waar klanten nog wat met elkaar kunnen kletsen. "We zijn nu ook een servicepunt voor bPost geworden", zegt Jerry.





"Dat was hier nog niet en voor de inwoners hier is dat misschien toch wel gemakkelijk. We bieden nu ook heel bijvoorbeeld geschenkmanden aan of wijn. Daarmee mikken we vooral op de mensen die lastminute nog een geschenkje zoeken (lacht). Uiteraard hebben we ook nog altijd schoolgerief en dergelijke. We willen ook onze immense dank uitspreken aan al onze vrienden en familie." zegt Jerry, "Ze hebben ons ongelooflijk geholpen. Zonder hen was het zo snel allemaal niet kunnen gaan."