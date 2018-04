Cursussen reanimeren 11 april 2018

De gemeente organiseert tijdens de maand april een aantal cursussen rond reanimeren. Dagelijks zijn er mensen met plotse hartproblemen of bewustzijnsverlies. Een basiskennis reanimatie kan in zulke situaties levens redden en de gevolgen voor het slachtoffer beperken. De gemeente Essen wil samen met de ambulancedienst 112 mensen opleiden om Essen hartveiliger te maken. Tijdens de drie uur durende opleiding leer je de basisreanimatie en het omgaan met een AED-toestel. Iedereen krijgt de kans om met de toestellen te oefenen op speciaal daarvoor voorziene poppen. Naast de bestaande AED toestellen, investeert de gemeente in drie extra defibrillators om Essen nog hartveiliger te maken. De gemeente plant dit jaar nog meerdere opleidingen. (VTT)





Meer info via www.ambulance-112-essen.be/aed.php