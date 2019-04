Crow Mountain pakt uit met witbier ‘Wilma’s Rainbow’ Toon Verheijen

19 april 2019

15u09 2 Essen De microbrouwers van Crow Mountain Craft Brewery pakken uit met een uniek zomerbier. Een witbier, maar met extra kruiden én drie hopsoorten wat het bier een meer dan frisse smaak geeft. “Ons witbier zat al lang in de planning, maar vorig jaar zat de smaak niet goed. Nu hopen we op een voltreffer”, lacht Bart Brits.

De Horendonkse microbrouwers van Crow Mountain Craft Brewery brouwen al enkele jaren hun vast bier Harvest Moon en vorig jaar kwam daar de Murder bij, een gitzwarte stout. Voor de lente en de zomer pakken de heren uit met ‘Wilma’s Rainbow’. “Het bier verwijst enerzijds naar een van de drie hopsoorten die we gebruiken (willamette), maar ook naar het beste nummer van metalband Helmet, Wilma’s Rainbow. Die muzikale link proberen we er ook altijd in te verwerken”, lacht Bart Brits.

Brouwerijen die een witbier maken, staan voor een uitdaging want met onder meer de klassiek Hoegaarden staat er al een sterke speler op de markt. “Ere wie ere toekomt, Hoegaarden is veruit het beste witbier en je moet niet proberen dat na te doen”, zegt Bart Brits. “Wij wilden aan ons witbier een beetje een eigenzinnig karakter geven. Daarom ook dat we er al enige tijd mee bezig zijn en het vorige zomerseizoen zelfs gemist hebben. De smaak zat gewoon niet goed. Maar na veel testen en laten proeven, was het dit jaar toch prijs. Naast de klassiekers koriander en curaçao hebben we er ook gember en steranijs bijgedaan. Vooral de gember maakte het moeilijk omdat die nogal dominant is. Als hopsoorten hebben we de columbus, Soraci Ace en Willamette gebruikt.”

Het bier werd donderdagavond in de Rex, bij uitstek een witbiercafé, gelanceerd en de reacties waren lovend. “Tegen eind april zal het bij de handelaars liggen en we exporteren uiteraard ook naar Nederland en mogelijk ook Frankrijk, Italië en China. Dit weekend hebben we ook een standje op de paasmarkt in Essen.”

