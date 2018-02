Celstraffen voor tankkaartfraude 22 februari 2018

Een achtkoppige bende die fraudeerde met tankkaarten krijgt tot drie jaar cel. Ze braken in vrachtwagens in en kopieerde tankkaarten om dan honderden liters te tanken. Onder andere een vishandel in Essen ontving een halfmaandelijkse factuur van 15.555 euro, terwijl die normaal zo'n 2000 euro bedroeg. Een van de gekopieerde kaarten werd opgemerkt in Kalmthout, de politie kon toen Maciej K. arresteren. Hij had de kaart van Murat O. gekregen, die samen met Yassine R. de drijvende kracht was achter de tankkaartfraude. Ze betaalden drie kompanen, onder wie Maciej K., een kleine vergoeding om met de gekopieerde kaarten naar benzinestations te gaan en grote vaten te vullen met diesel. Er waren ook enkele vaste afnemers van de gestolen diesel.





De daders kregen celstraffen van 15 maanden met uitstel tot drie jaar effectief.