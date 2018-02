Camera's geplaatst in stations 28 februari 2018

De NMBS heft de camera's geplaatst aan de stations van Essen en Wildert. In het station van Essen zijn er drie camera's geplaatst en in Wildert twee. De gemeente investeerde 30.000 euro in het project. De camera's zijn vooral bedoeld om fietsdiefstallen tegen te gaan. Wanneer iemand melding doet van een diefstal, kan de politie de beelden opvragen bij de NMBS. Eerder werden er gelijkaardige camera's geplaatst aan het station van Heide en dat van Kalmthout. (VTT)