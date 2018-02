Burgemeesters bestrijden alcoholmisbruik... met mocktails 03 februari 2018

03u22 0 Essen De gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel lanceren samen een project ter preventie van alcoholmisbruik. Dat werd officieel voorgesteld in café De Bijl.

"Alcohol drinken is een sociaal aanvaarde gewoonte, maar het gebruik ervan houdt risico's in", benadrukken de Wuustwezelse schepenen May Aernouts (CD&V) en Kris Van Looveren (CD&V).





"Met een gemeenschappelijke visietekst willen we iedereen die wel eens een glas drinkt, daar bewust van maken."





De gemeenten ondertekenen ook het charter van 'gezonde gemeente' waarmee ze willen inzetten op een preventieve aanpak van mogelijke vormen van verslaving van alcohol en drugs.





De burgemeesters geven alvast het goede voorbeeld en shaketen als volleerde barmannen alcoholvrije mocktails met de welklinkende namen Mo-diet-o, een G-aston fizz of een Lukas libre.





'Nu ben ik het zat'

Wie meer informatie wil over alcoholmisbruik en -preventie, is op zaterdag 10 februari welkom tijdens de aangrijpende voorstelling 'Nu ben ik het zat' van Myriam Bruyninckx. Als ervaringsdeskundige vertelt zij hoe ze zelf jaren aan alcohol verslaafd was en hoe ze uit deze negatieve spiraal geklommen is.(VTT)





De deuren gaan open vanaf 19.30 uur. De voorstelling begint om 20.00 uur. De inkom bedraagt 5 euro.