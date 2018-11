Burgemeester weerlegt geruchten: “Nee, er komt écht geen moskee in Wapen van Essen” Toon Verheijen

20 november 2018

15u34 0 Essen De vzw Esselem is bezig met verbouwingswerken in het pand waar tot voor kort nog café Het Wapen van Essen was gevestigd. De geruchten doen de ronde dat de islamitische vzw er een moskee van wil maken en dat de gemeente die vergunning ook afgeleverd zou hebben. “Klopt helemaal niets van”, klinkt het formeel bij burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

De verbouwingen in het pand zijn al enkele weken aan de gang. Omdat de vzw haar plannen met het gebouw vooralsnog niet heeft bekendgemaakt, deden al snel de geruchten de ronde dat er in het pand een moskee zou komen. De extreemrechtse Facebookpagina ‘Geen Boerkini in het zwembad van Kalmthout’ doet er nog een schepje bovenop. Op de pagina is een bericht verspreid waarin staat dat ze ‘uit goede bron’ heeft vernomen dat de komst van de moskee een feit is. Dat bericht wordt ondertussen ook al gretig gedeeld. Siegfried Heylen, ex -Vlaams Belanger die met de verkiezingen opkwam voor Essens Belang, heeft zelfs al een online petitie ‘Geen theehuis (gebedshuis) voor Moslims in Essen’ opgestart die al 88 keer getekend is. “Het Wapen van Essen wordt een ontmoetingsplaats voor moslims. Een zoveelste vzw die niet onze cultuur en westerse waarden wil erkennen. Teken mee deze petitie, als u zich tegen de komst verzet van deze zoveelste bedreiging van onze samenleving”, aldus de initiatiefnemer van de petitie.

Geen aanvraag, geen vergunning

De vzw die plannen heeft in het pand, is Esselem. Die werd in 2016 opgericht en wil - volgens haar eigen website www.esselem.be - de integratie van allochtonen van verschillende nationaliteiten bevorderen. Burgemeester Gaston Van Tichelt ontkent met klem dat er een vergunning is afgeleverd. “Er is door het gemeentebestuur geen enkele vergunning afgeleverd omdat er ook geen enkele vergunning is aangevraagd”, aldus Gaston Van Tichelt (CD&V). “Niet voor eventuele vergunningsplichtige verbouwingen en niet voor een bestemmingswijziging van het pand. Want laat ons duidelijk zijn: het gebouw heeft nu als bestemming horeca. Als dat iets anders wordt, dan moet daar eerst een bestemmingswijziging voor aangevraagd worden. Er worden inderdaad werken uitgevoerd, maar zolang die niet vergunningsplichtig zijn, kunnen we die ook niet stil laten leggen. Het is niet omdat het om een islamitische vereniging is dat er andere regels zouden gelden.”

Transparant

Gaston Van Tichelt heeft de vertegenwoordigers van de vzw ook al ontvangen. “Ze hebben ons benadrukt dat het gaan moskee zou worden. Maar we gaan ook niet naïef zijn uiteraard”, aldus Van Tichelt. “De politie heeft ook al het nodige onderzoek gedaan en dingen nagekeken. Wanneer er aanvragen gebeuren, zal alles goed onderzocht worden. Krijgt het gebouw een semi-publieke of volledig publieke functie, dan zal het ook helemaal moeten voldoen aan alle wettelijke normen zoals brandveiligheid en dergelijke. We hebben de vzw ook wel op het hart gedrukt dat ze transparant moeten zijn en dat ze de gemeenschap best inlicht over de plannen, want uiteindelijk is ongekend onbemind en dat wordt dan uiteraard ook nog eens gevoed door berichten op sociale media.”