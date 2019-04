Brutale overvallers met groot keukenmes gezocht Sander Bral

16 april 2019

22u45 0 Essen Politie en parket zijn op zoek naar twee gangsters die begin dit jaar dagbladhandel Romanneke in Essen overvielen. De uitbaatster werd bedreigd met een lang keukenmes en werd vastgebonden. Het duo kon aan de haal gaan met tabak en wat cash. De beelden van de overval werden dinsdagavond verspreid via het opsporingsprogramma Faroek Live op vtm.

Op 18 januari dit jaar kreeg tabakshop en krantenwinkel Romanneke aan Over d’Aa in Essen ongewenst bezoek van twee onbekende overvallers. Meteen na openingstijd om vijf na zes parkeerde het duo met een donkerkleurige Volvo V40 voor de krantenwinkel. Achteraan het voertuig hing een Poolse nummerplaat. De nummerplaat vooraan lag op het dashboard van de wagen maar is op de camerabeelden niet duidelijk leesbaar. De overvallers liepen meteen naar de keuken achterin de zaak, waar uitbaatster Ann De Wit zich op dat moment bevond.

“Ik hoorde de bel en dacht dat ik de eerste klant van de dag zou mogen bedienen, maar plotseling stonden er twee gemaskerde mannen voor mijn neus. Eén van hen had een gigantisch mes in zijn handen”, getuigde Ann eerder al aan deze krant en herhaalde ze dinsdagavond op Faroek Live. “Onder bedreiging moest ik op de grond gaan liggen en werd ik vastgebonden met snelbinders. Terug in de winkel hadden ze het blijkbaar moeilijk om de kassa te openen waarna één van hen mij opnieuw kwam bedreigen. Uiteindelijk slaagden ze er toch in naast tabak ook wat wisselgeld te stelen uit de kassa en zetten ze het op een lopen. Het leek uren te duren maar het ging maar over vijf minuten. De langste vijf minuten van mijn leven.”

Op de camerabeelden van de winkel is te zien hoe de mannen sigaretten in een soort van hoeslaken leggen en daarmee aan de haal gaan. De 145 euro startkassa kunnen ze na wat geklungel ook bemachtigen. Om tien na zes stappen ze terug in hun wagen en rijden ze weg. Net op dat moment passeert er een marktkramer die de vluchtende overvallers nog de pas wil afsnijden maar het duo kon via het fietspad en voetpad ontkomen. Ze reden weg in de richting van Nederland. Op dat moment heeft één van de overvallers, de passagier, zijn vermomming al afgenomen en werd zijn gezicht gezien door een andere getuige die een robotfoto kon laten maken.

Het gaat om jonge magere man met lichtkleurig haar en een opvallend bleke huidskleur. De getuige schatte hem tussen de 20 en 25 jaar oud. Van de bestuurder is geen herkenbaar beeld of robotfoto gemaakt maar hij had wel een opvallende donkerblauwe trui aan met geel opschrift ‘Real Goods & Co’ dat aan de sweaters van het merk Superdry doet denken. Volgens de lokale recherche van de politiezone Noord gaat het om een unieke trui die mogelijk herkend zou kunnen worden door tipgevers.

Wie meer weet over de overval of de overvallers kan gratis contact opnemen met die politie via opsporingen@police.belgium.eu of via 0800/30.300.