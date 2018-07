Brandweer investeert 3,5 miljoen in nieuwe wagens 13 juli 2018

De Brandweer Zone Rand, met een gebied van 21 Antwerpse randgemeenten, heeft gisteren in Essen haar derde jaarrapport voorgesteld. In 2015 vormden alle gemeenten voor het eerst de zone Rand. Om de hulpverlening te verbeteren, investeerde de zone fors in materieel. Zo werden recent zes multifunctionele autopompen aangekocht, een nieuwe tankwagen voor de post Edegem en drie bostankwagens die natuurbranden helpen bestrijden. De nieuwe wagens kosten samen 3.481.000 euro. "We investeren weloverwogen in de brandweerzorg van onze gemeentes", zegt zonevoorzitter Bart Seldeslachts. "Zo kunnen we adequaat reageren op verschillende risico's en moderne hulpverlening verzekeren." Uit het rapport blijkt ook dat negentig percent van alle manschappen vrijwilligers zijn. "Zo kunnen we veel mensen oproepen als dat nodig blijkt", klinkt het bij de brandweer. "Tijdens de storm in het voorjaar hebben we op hetzelfde moment driehonderd manschappen en tachtig voertuigen kunnen inzetten om de mensen uit de nood te helpen." (BSB)