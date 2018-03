Bomenteller staat op 1.700 21 maart 2018

De gemeente Essen installeerde in 2013 een 'bomenteller'. Die houdt bij hoeveel bomen er worden geveld en hoeveel nieuwe er worden aangeplant op het openbaar domein. De bedoeling was om tegen het einde van 2018 op 1.500 bomen te staan. De teller staat nu al op 1.700. "Zo planten we langs de Brabantse Dreef 14 eiken, 29 wintereiken langs de Verbindingsstraat, 43 iepen aan de Duiventorenstraat, 16 tamme kastanjes aan de Kievitstraat, 16 krentenbomen langsheen de fiets-o-strade ter hoogte van de Akkerstraat, 9 prunus (zoete kers) aan de Sijzenlaan", zegt schepen Helmut Jaspers. "We zijn blij dat we dus zeker in ons opzet zullen slagen." (VTT)