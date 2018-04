Bekijk douaneloods eens vanop 60 meter hoogte 23 april 2018

De gemeente organiseert op zondag 6 mei tussen 10 en 17 uur een 'opendeurdag' in de geklasseerde douaneloods die momenteel gerestaureerd wordt. Er is zelfs een hoogteplatform van 60 meter. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in de quarantainestallen waar het vee werd ondergebracht en die nu verbouwd worden tot woningen. Er staat ook een begeleide wandeling op het programma. Er zal ook een wedstrijd zijn om mee te beslissen over de naam voor het nieuwe park rond de douaneloods. (VTT)