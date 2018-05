Begraafplaats heeft afscheidspaviljoen 29 mei 2018

02u30 0

De vernieuwde begraafplaats van Essen-Hoek is afgelopen weekend ingehuldigd. Er staat onder meer een afscheidspaviljoen. Dat is er onder meer gekomen na een vraag van twee raadsleden van N-VA/PLE. Ook meerderheidspartij sp.a was daar voorstander van. "We hebben dat in 2013 voorgesteld op de gemeenteraad", vertellen Robin Jacobs (N-VA/PLE) en Tom Bevers (N-VA/PLE). "Ons voorstel was om elk Essens kerkhof te voorzien van een overdekte afscheidsruimte. Vooral omdat je het weer nooit in de hand hebt en omdat mensen bij regenweer dan ook op gepaste manier afscheid kunnen nemen. We zijn dan ook blij dat met het afscheidspaviljoen op de begraafplaats van Essen-Hoek er een eerste stap van ons idee werd uitgevoerd", aldus Tom Bevers.





Composteerbare urnen

De begraafplaats is overigens ook helemaal ingericht én uitgebreid. "Door deze herinrichting zal er voldoende ruimte zijn in deze wijk om begraven te worden", zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). "Naast alle andere vormen van begraven urnengraven, asverstrooiing en columbarium, zal ook het begraven van composteerbare urnen mogelijk zijn. De begraafplaats Hoek is de eerste in onze gemeente die volledig werd heringericht. Ze werd ook volledig toegankelijk gemaakt voor andersvaliden en het gebruik van pesticiden voor het onderhoud werd volledig gebannen. Ook de andere begraafplaatsen zullen op termijn worden aangepakt." (VTT)