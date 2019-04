Beenhouwersfamilie, carnaval en Niemandsland centraal in 76ste editie van De Spycker Toon Verheijen

17 april 2019

De leden van de heemkundige kring van Essen stellen de 76ste editie voor van De Spycker. De auteurs hebben opnieuw zestien verhalen bij elkaar geschreven over verschillende onderwerpen die uiteraard allemaal een Essense link hebben. Een van de verhalen gaat over de beenhouwersfamilie Geers die vijf generaties lang actief waren. Ook carnaval en Niemandsland krijgen de nodige aandacht. Het boek wordt officieel voorgesteld op paasmaandag om 10.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.