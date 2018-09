Beatboxer Wouter Konings trapt jaar af op College 04 september 2018

Enkele leerlingen van het College namen vorig jaar deel aan de wedstrijd 'Allez, Chantez'. Ze wisten de wedstrijd te winnen en daarom kreeg de school op de eerste dag na de grote vakantie het bezoek van beatboxer en gitarist Wouter Konings. "De opdracht was een filmpje opnemen met minstens vijf leerlingen die hun favoriete popnummer zingen", zegt muziekleerkracht Sven Van Calster. "Ik heb met een hele klas een '4-chord song' opgenomen. Dat is een een compilatie van bekende popnummers uitgevoerd op vier steeds terugkerende akkoorden. De leerlingen hebben ervan genoten en dat we wonnen was nog mooier. En voor de leerlingen is het geweldig om zo de eerste schooldag te starten."





