Bazaar Mundial viert 25ste editie Ben Conaerts

25 november 2018

Essen De Heuvelhal werd het voorbije weekend weer ingepalmd door Bazaar Mundial. Twintig organisaties kwamen er hun ontwikkelingsprojecten voorstellen.

Tijdens Bazaar Mundial stellen inwoners die zich inzetten voor ontwikkelingsprojecten hun initiatieven voor. Het afgelopen weekend was de tweejaarlijkse beurs al aan de 25ste editie toe, met deze keer ongeveer twintig deelnemende organisaties. Naast Oxfam Wereldwinkel, Welzijnsschakels en Amnesty International zaten ook minder bekende initiatieven, zoals vzw Finado, die werkt aan een oplossing voor de watertekorten in Haïti. Doorlopend konden bezoekers genieten van optredens en workshops, smullen van exotische lekkernijen of snuisteren op de boeken- en vinylverkoop ten voordele van 11.11.11.