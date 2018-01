Bal van de burgemeester brengt 15.000 euro op 02u25 0 Foto Toon Verheijen

Het jongste Burgemeestersfeest is een heel groot succes geworden. Het ging om de vijftigste editie. De voorbije twintig jaar is er voor ruim 120.000 euro uitgekeerd aan verenigingen voor jongeren, ouderen, cultuur en mensen met een beperking. Daar komt nu nog eens meer dan 15.000 euro bij. De gelden gaan dit jaar naar verschillende goede doelen. De KLJ van Hoek ijvert al jaren voor een nieuw lokaal en heeft uitzicht op een nieuw lokaal in de Verbindingsstraat. Zij krijgen 2.500 euro. De Sint-Sebastiaansgilde is de nestor onder de Essense verenigingen. De gilde is opgericht in 1518 en wordt dus 500 jaar. In juni 2018 zal dit uitgebreid gevierd worden, met onder andere een optocht, een tentoonstelling en een onthulling van een kunstwerk. De Sint-Sebastiaansgilde krijgt 2.000 euro. De Essense voetbalverenigingen KSV Wildert, Excelsior Essen, KFC Horendonk en Olympic Essen krijgen elk dan weer een AED-toestel: dat betekent vier keer 1.461 euro ofwel samen 5.844 euro. En voor alle Essense scholen wordt er voor 2.642 euro aan fietslichtjes aangekocht. DiAwareness is een Essense vereniging die zich inzet voor ouders van kinderen met diabetes type 1. Zij krijgen 1.000 euro. Ten slotte is er ook nog 1.500 euro voor De Vlotter.





(VTT)





