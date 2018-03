Asfalteringswerken Dreef starten op 28 maart 22 maart 2018

02u42 0

Een aannemer start op woensdag 28 maart met de asfalteringswerken in de Dreef. Tijdens de werken en de periode dat het asfalt moet afkoelen, zal de parking van warenhuis Aldi en het Rozenhof niet bereikbaar zijn. Een dag later wordt gestart met het aanleggen van de voetpaden en de opritten aangelegd in klinkers. Gelijktijdig zullen ook de bomen in de Dreef worden aangeplant. De klinkerwerken nemen twee weken in beslag.Vanaf 5 april vinden er ook asfalteringswerken plaats in de Nieuwstraat. Om conflicten te vermijden zal de toplaag in de Dreef aangelegd worden op 10 april. De werken zouden volledig afgerond moeten zijn op 13 april. In totaal zitten er twee weken vertraging op de werken. De reden is het slechte weer van de afgelopen maanden. (VTT)