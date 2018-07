Arrestaties na ontdekking weedplantages 20 juli 2018

De lokale recherche van de politiezone Grens heeft op één week tijd twee cannabisplantages opgedoekt in het centrum van Essen. Speurders vielen woensdag binnen in een pand aan de Nieuwstraat. Daar werd in een kamer van de woning een cannabisplantage aangetroffen met 229 planten. Twee personen die aanwezig waren in het pand sloegen op de vlucht, maar konden na een korte achtervolging alsnog ingerekend worden. Een week eerder werd in een pand aan de Zonnedauwlaan ook al een kleine cannabisplantage opgedoekt. Toen ging het om 42 planten. Ook bij die inval werden twee personen opgepakt. (VTT)