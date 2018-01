Al 150 medewerkers voor Niemandsland 02u58 0

De startbijeenkomst van het massaspektakel (N)iemandsland dat eind dit jaar in openlucht wordt opgevoerd aan het College in Essen was een gigantisch succes. Bijna vierhonderd mensen woonden de bijeenkomst bij en niet minder dan 150 kandidaten gaven zich al op om voor of achter de schermen mee te helpen. "We waren enorm verrast door dat aantal", vertelt Steff Nouws van de vzw Kobie die het project mee organiseert.





"Maar er mogen zich nog altijd mensen aanbieden. Acteurs, zangers, dansers, decorbouwers, technici, naaiclubs, opruimers, tappers. Iedereen is nodig. We hebben ook het verhaal bekendgemaakt. Alles draait rond twee families die heel wat meemaken tijdens WO I en de dodendraad. Het gaat om een notarisfamilie en een boerenfamilie. Jonge zonen die naar het front moeten, de Duitse bezetter die alles bezet. Het wordt een mooi verhaal." De bedoeling is dat in februari en maart een aantal workshops worden georganiseerd waarbij de acteurs in groepen zullen verdeeld worden en ook de rollen verdeeld worden. Vanaf augustus starten dan echt de repetities aan het College. De opvoeringen zijn gepland tijdens de laatste twee weekends van september." (VTT)