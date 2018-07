600 nieuwe verkeersborden voor afbakening snelheidszones 09 juli 2018

De gemeente Essen gaat de wegen op haar grondgebied indelen in drie snelheidszones. Ze werken daarvoor ook samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Concreet gaat het 30 km/u in schoolomgevingen en in woonstraten/wijken met weinig doorgaand verkeer, 50 km/u in de bebouwde kom en 70 km/u in de buitengebieden.





Maar ook buiten de bebouwde kom kan een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn in dichtbebouwde straten, die aan de bebouwde kom grenzen, maar er toch buiten liggen. Je houdt dus best de verkeersborden goed in de gaten.





De omschakeling naar snelheidszones gebeurt niet van vandaag op morgen. In heel Essen moet een groot aantal verkeersborden vervangen worden. Daarnaast komen er ook zo'n 600 nieuwe snelheidsborden bij.





Er wordt gestart in Wildert en daarna komen de andere wijken aan de beurt. (VTT)