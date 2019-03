350 leerlingen feesten er op los tijdens ‘fluofuif’ Toon Verheijen

22 maart 2019

Zo’n 350 leerlingen van verschillende lagere scholen uit Essen hebben vrijdag deelgenomen aan het allereerste fluofestival in zaal Rex. Iedereen droeg al zeker een fluohesje, maar daarnaast werden tal van lichtgevende gadgets uitgedeeld. In de zaal van de Rex konden de kinderen dansen en spelletjes spelen en buiten trakteerde de gemeente op een frietje met een snack. “We hebben de voorbije jaren als gemeente nogal geïnvesteerd in de promotie van het dragen van fluokledij”, zegt schepen van mobiliteit Brigitte Quick (CD&V). “Zo is er een prijzenpot voor deelnemende verenigingen, particulieren, kleuter-, lagere- én secundaire scholen. In de prijzenpot voor de lagere scholen zat dit jaar een ticket voor dit Fluofestival. Van elke school mochten de winnende klas én het zesde leerjaar zich komen amuseren in GC zaal Rex. Om het Fluofestival nog meer kracht bij te zetten, werd een Essens fluolied gelanceerd. Het is een echte oorwurm dat het belang van fluo nog eens onderstreept. “