26 nieuwe gastheren voor Kalmthoutse Heide 28 maart 2018

Zo'n 26 recreatieondernemers uit Nederland en Vlaanderen mogen zich officieel gastheer of -vrouw van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide noemen. Vier van hen komen uit Essen. Weldra ontvangen ze ook het gevelbordje 'Gastheer van het Grenspark' dat ze trots aan de gevel van hun zaak mogen bevestigen. Deze gastheren kunnen de bezoekers en ook de bewoners van het gebied van alles vertellen over de natuurgebieden, cultuurhistorie, streekproducten en de mogelijkheden van natuurrecreatie. In Kalmthout gaat het om B&B Silencio, Vakantiehuis De Zandloper, Vakantiehuis De Greefshoeve, De Piknikfabrik en Bosbar, Hotel Jerom, B&B van Osselaer. In Essen gaat het om B&B Quarantaine, Taverne en Tennis T&T, Theetuin Het seizoen en Natuurvriendenhuis De Berk. De anderen komen uit het Nederlandse Woensdrecht.





