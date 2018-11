25ste editie van Bazaar Mundial Toon Verheijen

05 november 2018

14u59 1 Essen In de Heuvelhal vindt in het weekend van 24 en 25 november voor de 25ste keer Bazaar Mundial plaats. De deuren zijn zaterdag en zondag open van 13.30 tot 18 uur.

Tijdens Bazaar Mundial stellen inwoners die zich inzetten voor ontwikkelingsprojecten hun initiatieven voor. De meeste organisaties verkopen ook originele geschenkartikelen. Er zijn ook optredens en workshops. Zowel kinderen als volwassenen krijgen de kans zich creatief uit te leven. Je kan bijvoorbeeld dromenvangers of mooie vissen maken. Uiteraard is er ook een bar met huisgemaakt gebak, Thaise hapjes en drankjes met een eerlijk label. De opbrengst van de bar gaat volledig naar de hulpprojecten. Er is ook een boeken- en vinylverkoop ten voordele van 11.11.11.

De deelnemende groepen zijn vzw KOCS steungroep Zambia, Mother’s Love Kampala Uganda, Ubuntu vzw, Khuskan Jaku, Destiny School, Project Oruro, PAT, Stichting you and me for Gambia, Mali Muleba vzw, Oxfam Wereldwinkel vzw, Finado vzw, Care for joy vzw, Welzijnsschakels Essen, Amnesty International – briefschrijfgroep Essen, Vzw vrienden van Afrika, Ecowijzer, Stedenband Witzenberg en 11.11.11.