'Zing met Ons' viert 50-jarig bestaan

Het Wildertse koor 'Zing met ons' brengt op 17 en 18 maart twee klassiekers onder leiding van dirigent Renaat Deckers in Sint Jan -de-Doperkerk van Wildert. Het gaat om Requiem van Mozart en Gloria van Vivaldi.





Het koor doet dat om de 50ste verjaardag extra te vieren. Dirigent Jo Suykerbuyck legde in 1968 de muzikale basis en Kris Denissen werkte het verder uit. Huidig dirigent is Renaat Deckers. 'Zing met ons' is meerstemming en zowel religieuze als wereldmuziek passeert de revue. Zing met Ons werkt mee aan de uitvoeringen onder meer in de Bourlaschouwburg, De Kring in Roosendaal en Kadans in Wuustwezel. Onder elke dirigent zingt het koor in de kunstenaarsmis in Carolus Borromeus Antwerpen en wordt het regelmatig gevraagd voor het opluisteren van huwelijksmissen.





