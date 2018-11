“Wees trots op je woonbos” ADA

18 november 2018



Voor het vierde jaar op rij organiseerde Bosgroep en de gemeente Essen hun bosrandactie voor de inwoners van woonbos De Wildert en Horendonk. Een 26-tal families schreven zich in. Zij konden aan verminderde prijs verschillende inheemse struiken kopen om die te planten in hun woonbos. Deze bosrandenactie wil inwoners van bosrijke percelen aanzetten tot meer diversiteit in hun bos te brengen. Meer dan alleen diversiteit aan struiksoorten, ook aan bloemen en vruchten en hun bijhorende dieren, van bijen tot vogels en vlinders, die graag vertoeven in deze struikzones. Na dit weekend krijgen zo eenn 2.360 bosplantjes als hulst, meidoorn, spork, hazelaar, haagbeuk, zwarte els, hondsroos, boswilg en brem een nieuw leven bij al deze families in hun bos.