't Keldertrapken stunt: 'Zwembad for Life' brengt 43.000 euro op

Maar liefst 43.000 euro: zo veel leverde de actie 'Zwembad for life' van cultuurgroep 't Keldertrapken uit Essen op. "De opbrengst overstijgt onze verwachtingen", glundert Frederik Raes van 't Keldertrapken.

Twaalf leden van 't Keldertrapken reden afgelopen weekend met een mobiel zwembad naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke, het 'epicentrum' van Studio Brussels Warmste Week. Onderweg zamelden ze geld in voor De Vlotter, dat is een dagopvangcentrum voor mensen met een beperking.





"De opbrengst oversteeg al onze verwachtingen", glundert Frederik Raes van Keldertrapken. "Tien jaar geleden deden we deze stunt al eens in het kader van Music for Life en toen haalden we ongeveer 15.000 euro op. Nu hadden we voor ons vertrek wel veel meer randactiviteiten georganiseerd om geld in het laatje te brengen. Verder konden we rekenen op enkele gulle sponsors."





Bovendien is het zwembad waarin de mannen van 't Keldertrapken zich verplaatsten al verkocht voor 5.500 euro. "Het bad was eigenlijk een omgebouwde container die we voor een prikje op de kop hebben kunnen tikken", legt Frederik Raes uit. "Je kon daar ook op bieden. Uiteindelijk is het gekocht door de persoon op wiens terrein we in de nacht van zaterdag op zondag een tussenstop mochten maken. Grappig toeval, want normaal gezien waren we daar niet eens gepasseerd. Het was maar omdat we met onze oplegger niet konden manoeuvreren naar de bivakplaats die we oorspronkelijk hadden vooropgesteld dat we bij die persoon terecht kwamen. Alles bij mekaar was het een geslaagde actie. Over tien jaar doen we het zeker nog eens over (knipoogt)." (KDC)