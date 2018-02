"Kleinste groep, maar evenveel plezier" CARNAVALSVERENIGING DE STEENBAKKERS KLAAR VOOR FEESTWEEKEND TOON VERHEIJEN

09 februari 2018

02u39 84 Essen "Want tis wyt zowyt, het spel zit op de woage. De Ossekoppen sjouwe jeel de week van jut en dan nor eir." Het refrein van het carnavalslied zal nog heel het weekend talloze keren door de boxen in Essen galmen, want het dorp maakt zich weer op voor de 'Grootste Caranavalsstoet van de Noorderkempen'. Ook de kleine carnavalsvereniging De Steenbakkers uit Wildert zijn er weer bij.

Als er één dorp is in de Antwerpse Noorderkempen waar het carnaval nog stevig wordt gevierd, dan is het Essen natuurlijk wel. Tientallen praalwagens trekken zondag weer door de straten om klein en groot te plezieren met snoepjes en confetti. In Wildert kijken ze er alvast naar uit want 'da z'op de Wuldert kunnen fjeeste, da zumme is ni zien'. De carnavalsvereniging De Steenbakkers is niet meteen de grootste vereniging en ze gaan bijna nooit met de prijzen lopen, maar plezier en inzet maken ze meer dan genoeg. "We zijn inderdaad een kleine wijk met vooral meer vrouwvolk als manvolk", lacht Rowena Brant, de partner van Benny Van Loon die ook in de Raad van 11 zit. "Wij hechten eigenlijk vooral belang aan het plezier met ons klein groepje en zijn blij dat we er elk jaar opnieuw weer staan."





Verhuizen

Wanneer we woensdagavond binnenvallen in een loods aan de Hollands Diepstraat, zijn Benny Van Loon, Joeri Elst, Mario Verhulst en Rudi Jaspers er aan het werk. De wagen is nagenoeg klaar op enkele details na. "Het is dankzij onze vrienden van de 'Staesi' dat we deze plaats hebben gekregen, want we zijn al een paar keer moeten verhuizen", vertelt Benny Van Loon die al van kindsbeen af bij het carnavalsgebeuren is betrokken. "We zijn inderdaad een van de kleinsten. Met onze A-wagen zijn we met een man of vijftien en bij de B-wagen met een vijfentwintig. Het is best wel hard werken, maar we doen het uiteraard met plezier. Om ook wat extra centen in te zamelen rijden we ook nog mee in Ekeren, Kapellen en Mortsel. En onze quizavond levert ook steeds wat op net als ons wijkbal."





Rudi Jaspers kijkt er ook al naar uit. "Als kleine jongen was ik uiteraard wel geïnteresseerd in carnaval, maar het echt mee bouwen is pas sinds een aantal jaren", lacht Rudi. "Dat was pas toen ik een hobby zocht (lacht). Joeri Elst moet lachen als we hem de vraag stellen.





Mensen leren kennen

"Eigenlijk was mijn vrouw vooral bezeten door carnaval, maar nu is het omgekeerd (lacht). Het is gewoon leuk. Je leert zoveel mensen kennen. En bij ons leeft het gevoel: we moeten niet winnen. We hebben de mogelijkheden ook niet om de grootste wagen te bouwen. Plezier maken is het enige wat telt."





Carnaval is in Essen ook meer dan alleen de carnavalsstoet van zondag. Vandaag worden er nog enkele verzorgingsinstellingen bezocht door de Ossekoppen, de overkoepelende carnavalsverenigingen. Die krijgen ook elk een cadeautje. "Op zaterdagavond krijgen we de sleutel van de burgemeester en volgt er een plechtig moment bij ons standbeeld op het Heuvelplein", zegt Jaak Naulaerts van de Ossekoppen. "Daarna volgt uiteraard ons bal en de stoet op zondag (13.49 uur). Afsluiten doen we maandag met een seniorenbal én een kleuterbal op dinsdag. En dan kunnen we stilaan gaan opkuisen en gaan nadenken over de editie van 2019. Een feestjaar want dan bestaan we 55 jaar."