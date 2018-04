Zweefvliegtuig landt naast E40 24 april 2018

Nogal wat automobilisten belden zaterdagnamiddag de hulpdiensten nadat een zweefvlieger rond 17 uur naast de E40 in Vlekkem landde op een veldweg. Die landing was noodzakelijk omdat er plots geen thermiek meer was waardoor het vliegtuig veiligheidshalve aan de grond werd gezet. Dat gebeurde perfect volgens het boekje, waardoor niemand gewond raakte. (KMJ)