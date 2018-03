Zware vechtpartij op steenweg 26 maart 2018

Verschillende mannen raakten zaterdagmiddag omstreeks 14.30 uur met elkaar slaags op de Gentsesteenweg in Erondegem. Twee luxewagens met Duitse nummerplaat stopten plots ter hoogte van de BNP Paribas Fortisbank waarna verschillende mannen uitstapten en op de vuist gingen. Ooggetuigen alarmeerden meteen de politie. De agent van de eerste ploeg die ter plaatse kwam, ging zonder aarzelen op de vechtpartij af waarna gestopt werd met schoppen en kloppen op een man die op de grond lag. Die werd even later naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de vechtpartij is niet duidelijk. Mogelijk betrof het verkeersagressie of een afrekening binnen het milieu. (KMJ)