Zware stormschade aan tribune van voetbalclub SK Aaigem - Dak weggewaaid in Bambrugge KOEN MOREAU

10 maart 2019

18u08 0 Erpe-Mere De tribune van voetbalclub SK Aaigem overleefde de zondagnamiddagstorm niet. Het dak werd weggeblazen en brokstukken werden over het volledige veld verspreid. In Bambrugge werd dan weer een deel van een dak weggeblazen.

Gelukkig speelde Aaigem zondag op verplaatsing in Moorsel. De vernieling is in elk geval een serieuze tegenslag voor de club. Op tal van plaatsen raakten ook daken beschadigd. Dat was onder meer het geval langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge. Daar werden meerdere rijen pannen losgerust. De politie sloot er preventief een rijstrook af. Ook langs de Kortemunt vlakbij café ‘t Hoefijzer kwamen dakpannen naar beneden. De koebrugstraat in Erpe raakte versperd door een omgewaaide boom. Langs de Krevelhoek, achter Arboral bij de watertoren in Erpe, belandde een omgewaaide boom in een elektriciteitskabel. Dat was ook het geval in Landries in Aaigem. Verder raakten nog wagens beschadigd door een een weggewaaide veranda en losgewaaide takken. Een weggewaaide trampoline veroorzaakte schade aan een dak.