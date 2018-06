Zware hinder door afgereden slagboom 07 juni 2018

De avondspits in Erpe-Mere verliep woensdag bijzonder moeilijk. Oorzaak was een afgereden slagboom van de overweg op de Oudenaardsesteenweg. Verkeer mocht de overweg tijdens de herstellingswerken niet kruisen waardoor het verkeer werd omgeleid langs Loskadestraat en Bosstraat enerzijds en het industriepark en Erondegem anderzijds. Dat veroorzaakte flink wat opstoppingen. De hinder voor het treinverkeer bleef beperkt. De aanrijder van de slagboom pleegde vluchtmisdrijf. Die opsporen via de politiecamera's wordt wellicht wel een koud kunstje. (KMJ)