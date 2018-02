Zware brand vermeden dankzij snelle reactie werknemers Arboral 22 februari 2018

Achter het magazijn van Aroboral langs de Bossestraat in Erpe vatte woensdagmiddag omstreeks 13.30 uur een hoop hooi en stro vuur. "Gelukkig hebben we de rook tijdig opgemerkt waardoor we tijdig alle brandblussers uit het bedrijf konden mobiliseren", vertelt zaakvoerder Luc Verhoeven.





"Mijn zuster merkte vanuit ons huis rook op aan de achterzijde van ons bedrijf. Omdat ik dat vreemd vond, ben ik in de wagen gesprongen en gaan kijken." Onder het afdak van een magazijn langs de Bossestraat op de grens van Erpe met Lede had een hoop hooi en stro vuur gevat. "Wellicht nadat een seizoenarbeider er achteloos een sigaret weg gooide", meent Verhoeven. De man schoot gelukkig meteen in actie. Hij belde de brandweer en mobiliseerde een zevental brandblussers. "Daarmee konden we het vuur onder controle houden en vermijden dat de vlammen oversloegen op het magazijn." De interventie van de brandweermannen, toegesneld vanuit Aalst en Lede, beperkte zich dan ook tot het grondig doven van hooi en stro. "We hebben veel geluk gehad. Indien de rook niet was opgemerkt of we er niet aan gedacht hadden de brandblussers te gebruiken, stond alles hier wellicht in brand", besluit Verhoeven.





De magazijnen langs de Bossestraat moeten overigens nog even dienst doen. "Onze winkel langs de Oudenaardsesteenweg sluit, maar we behouden onze groothandelsactiviteiten en zullen hier eind dit jaar wellicht ook kerstbomen verkopen", besluit de man. (FEL/KMJ)