Zomerkermis met paardenommegang en vuurwerk KOEN MOREAU

22 augustus 2018

09u37 1 Erpe-Mere Dit weekend is het kermis in Ottergem.

Officiële start zaterdagavond 25 augustus om 18 uur. Om 19.30 uur is er een muzikaal optreden door Gin Toxic. Zondagochtend biedt Ottergem Leeft! een Aperco Concert aan. Om 15 uur is er paardenommegang. Voor de juegd is er een kinderatelier met grime, kindertattoos en een tekenwedstrijd. Optredens door Lauren (talent uit Ottergem) om 17 uur en de Fazanterikken om 18.30 uur. Afsluitend vuurwerk om 21.30 uur.