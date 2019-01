Zomerconcerten krijgen noodsubsidie zodat helpende verenigingen kunnen betaald worden KOEN MOREAU

04 januari 2019

10u19 0 Erpe-Mere De onweersbuien die de zomerconcerten deze zomer in Erpe-Mere teisterden, zorgden er voor dat de organisatoren met een financiële put achterbleven. De gemeente springt daarom met 5.000 euro extra bij.

Verschillende grote en kleine sponsors, een gemeentelijke subsidie van 10.000 euro en de opbrengst van de avonden volstonden deze zomer niet om de kosten van de tweede reeks zomerconcerten te dekken. Daardoor werden de verenigingen die hun medewerking verleenden nog niet uitbetaald.

“De organiserende vzw Twalsiree staat momenteel voor 6.234 euro in het rood staat bij de verenigingen. Aangezien we ons als gemeente engageerden om bij eventuele problemen bij te springen en de organisatoren zelf ook enkele facturen aan hun vzw lieten vallen, willen we er met een uitzonderlijke noodsubsidie van 5.000 euro voor zorgen dat iedere vereniging de centen krijgt die ze verdient”, aldus schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V).

De voltallige gemeenteraad stemde in met de steunmaatregel. Het voortbestaan van de zomerconcerten worden niet in vraag gesteld. “Los van het financieel resultaat bekijken we wel of we ons concept niet moeten bijsturen, maar daarover is nog niks beslist”, aldus Stijn De Vidts van vzw Twalsiree.