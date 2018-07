Zinkgaten in wegdek als gevolg van aanhoudende hitte Koen Moreau

25 juli 2018

12u58 0 Erpe-Mere In verschillende straten brokkelt door de extreem hoge temperaturen het asfalt af.

Dat is onder meer het geval in de Achterstraat en de Merelputstraat in Mere. Op beide plaatsen is duidelijk te zien dat zich onder het wegdek een holte heeft gevormd. Wellicht werd de grond daar door een lek weggespoeld. De gemeente plaatste op beide plaatsen signalisatie. Wie gelijkaardige problemen vaststelt, kan die melden door te mailen naar openbarewerken@erpe-mere.be.