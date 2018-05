Zilver en goud voor eerste seizoen Black Girls 08 mei 2018

Het eerste seizoen van de meisjesploeg van basketbalclub Black Boys Erpe-Mere werd er eentje om in te kaderen. Onder de uiterst professionele begeleiding van coach Yarno De Geyter schreven de U14-meisjes meteen geschiedenis. In de eerste provinciale reeks eindigde de pupillenploeg op een gedeelde tweede plaats en in de tweede reeks werden ze ongeslagen kampioen. Zonder twijfel een kroon op de carrière van De Geyter die de club en het basketbal wegens verhuis naar Oostenrijk achter zich laat. Het afscheid was dan ook emotioneel. Naar verluidt worden wel al voorzichtige plannen gesmeed voor een eerste Oostenrijkse basketstage in gezelschap van de ouders.





(KMJ)