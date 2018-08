Zijspiegels botsen: ruit springt kapot KOEN MOREAU

07 augustus 2018

13u00 1 Erpe-Mere In de Loskadestraat in Mere is het dinsdagochtend omstreeks 8.30 uur tot een lichte aanrijding gekomen.

Twee wagens die elkaar kruisten onder de snelwegbrug, raakten elkaars zijspiegel. Eén spiegel klapte door de impact zo hard tegen de ruit aan de bestuurderszijde, dat die volledig verbrijzelde. De bestuurster was zwaar onder de indruk.

In het kader van de werken aan de waterleiding in de Bosstraat geldt momenteel in de Loskadestraat eenrichtingsverkeer in de richting van de Oudenaardsesteenweg. Maar ondanks een door de gemeente rondgestuurde brief, was de betrokken bestuurster daar niet van op de hoogte.