Zeldzame zeggekorfslak duikt op in wachtbekken 20 maart 2018

Nadat in juli vorig jaar een uiterst zeldzame iepenpage-vlinder werd gespot aan de Koebrug in Erpe, werd nu iets verderop een nóg zeldzamere zeggekorfslag gevonden. In het wachtbekken, ingesloten door KMO-zone Evenbroekveld, de spoorlijn Brussel-Gent en de E40, ontdekten vrijwilligers van Natuurpunt Erpe-Mere dit minuscuul, maar bijzonder slakje. "Het gaat om een slakje van nog geen 3 mm groot. Ze is Europees beschermd, maar wordt sterk bedreigd door verdroging, ontginning en het dempen van moerasgebieden. Haar lievelingsplant is dan ook de moeraszegge en die wordt steeds zeldzamer", vertelt Robin Van Heghe. Niet zo in Erpe, waardoor het diertje daar duidelijk goed gedijt.





(KMJ)