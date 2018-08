Zakenvrouw Ann (50) toont gevoelige kant in dichtbundel KOEN MOREAU

09 augustus 2018

10u11 0 Erpe-Mere Ann De Brucker (50) uit Sint-Lievens-Houtem, vooral gekend als de zakenvrouw achter Natuursteenbedrijf Moens uit Erpe-Mere, heeft net een eigen boekje met gedichten en overdenkingen uit. “Iedereen kent me als een daadkrachtige vrouw, maar nu toon ik ook mijn kwetsbare kant”, vertelt ze.

Het boekje kwam er niet zomaar. “Ik lees mijn leven lang al boeken en schrijf al heel lang zaken op. Die gewoonte nam ik twee jaar geleden opnieuw op nadat ik zo zwaar in overdrive ging dat een burn-out om de hoek loerde.” Om tot rust te komen, gaat Ann sindsdien ’s ochtends vroeg met haar twee hondjes wandelen. “En dan borrelen de ideeën om te schrijven vanzelf op.” Enkele van die – deels autobiografische - schrijfsels belandden op Facebook en omwille van de positieve reacties, bundelde Ann een 70-tal teksten in een boekje met als titel ‘Een beetje voor mij, voor een beetje voor jou’. Een titel die op twee maniere kan geïnterpreteerd worden. “Enerzijds gaat het om mijn zieleroerselen die ik deel en anderzijds schenk ik op de opbrengst aan de humanitaire organisatie Tearfund”. Richtprijs van de bundel bedraagt 20 euro. “Maar meer schenken voor het goede doel mag natuurlijk altijd.”

De pennevrucht van Ann kopen kan bij Studio Dinn naast de Carrefour in Mere, bij Wiscan op de Markt in Lede, bij VYPCO verzekeringen langs de Provincieweg in Borsbeke en bij Studio KR8 in Wanzele. “En uiteraard ook in mijn zaak naast het domein Steenberg of door een email te sturen naar info@moensnatuursteen.be.” Opsturen is eveneens mogelijk mits een meerprijs van 4 euro.