WTC 't Veloken start 39ste seizoen in nieuwe uitrusting 09 maart 2018

De sneeuw was nog maar net verdwenen of dertien van de zestien leden van WTC 't Veloken uit Mere verschenen de eerste zondag van maart al aan de kerk van Mere. Zoals elk jaar, sinds ze in de nasleep van de Touroverwinning van Lucien Van Impe hun wielertoeristenclub oprichtten, lieten ze ook nu hun fietsen en door stamlokaal café 't Vissershof gesponsorde nieuwe uitrusting inzegenen door pastoor Jan Coppens. Die waarschuwde voor de gladde wegen en bad voor een veilig en hoffelijk seizoen. "We zijn elk jaar met een paar fietsers minder en nieuwelingen vinden ons tempo iets te laag, maar voor ons is dit de manier om sportief samen te zijn en nog eens buiten te mogen", lacht medeoprichter Erik Van Den Berghe.











(KMJ)