Workshops snit en naad bij Anneke zijn schot in de roos Koen Moreau

19 juli 2018

12u00 7 Erpe-Mere Anneke Van Den Bossche (48) uit Mere gaf haar job in het onderwijs op, maar blijft haar kennis delen in de vorm van erg gesmaakte workshops 'snit en naad'.

"Ik organiseer bij mij thuis regelmatig workshops waar je leert stikken", vertelt ze. "Je hoeft zelfs geen eigen machine te hebben en ook ervaring is niet noodzakelijk. Je kan individueel of in groep langskomen. Stikken leer je dan door bijvoorbeeld toiletzakken, pennenzakken of kussens te maken."

Meer informatie op www.mumswork.be, of de Facebookpagina Mum's Work Workshops.